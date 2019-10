Dąbrowska: Zaufanie skazane na śmierć

Kluczową kwestią jest brak zaufania. Partia rządząca powołała osobną izbę w Sądzie Najwyższym m.in. do stwierdzania ważności wyborów, a minister spraw wewnętrznych powołał komisarzy, którzy policzą głosy. Nie wiadomo, czy zostaną do tego procesu dopuszczeni mężowie zaufania z innych partii. Rachunki komisarzy, jeśli okażą się niekorzystne dla opozycji, będą więc natychmiast przez nią podważane. To zdestabilizuje państwo, ale trudno się spodziewać, by wobec braku zaufania do instytucji skonstruowanych przez PiS opozycja miała nagle uznać ich werdykty. Przecież nawet nie poznała list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Instytucje te nie są przejrzyste i to akurat widoczne jest jak na dłoni.

Nie to jest jednak najgorsze. Opozycja to tylko kilkuset znanych polityków i kilkanaście tysięcy działaczy. Ale oni są reprezentantami obywateli. W społeczeństwie utrwala się przekonanie, że „ci, co rządzą, mogą zrobić, co chcą”. Takie przekonanie jest zabójcze dla demokracji. Co to bowiem za demokracja, jeśli partia rządząca, uciekając się do wybiegów formalnych, stara się zmienić wynik wyborów, które są demokracji podstawą?