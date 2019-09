Bielecki: Pierwszy pozytywny efekt brexitu

Teraz do podobnego wniosku zaczyna dochodzić coraz więcej Polaków, którzy przed laty zdecydowali się wyjechać z kraju. I nie ma tu przypadku. Polska w tym roku wyprzedzi pod względem zamożności Portugalię, szybko też goni Hiszpanię. Upodabniamy się więc do pozostałych krajów zachodniej Europy. A Polacy mają coraz mniej powodów do pozostania w Wielkiej Brytanii z jej niestabilnym systemem politycznym, anemicznym wzrostem gospodarczym, restrykcyjną polityką wobec emigrantów i rosnącą izolacją wobec Unii Europejskiej.

