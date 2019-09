Czy Polacy zaczną wracać z Wielkiej Brytanii przez brexit?

Polskie władze chcą wykorzystać tę okazję, aby wreszcie urzeczywistnić sen o wielkiej fali powrotów rodaków do kraju. We wtorek ambasador Rzeczypospolitej w Londynie Arkady Rzegocki napisał list do Polonii, w którym zwraca uwagę na konieczność wystąpienia o status osoby osiedlonej dla osób żyjących w królestwie ponad pięć lat i status tymczasowy dla tych, którzy nie spełniają tego warunku. Ale jednocześnie napisał: „zachęcam Państwa do poważnego rozważania możliwości powrotu do Ojczyzny. Szybko rozwijająca się gospodarka naszego kraju stwarza obywatelom coraz większe możliwości na rozwój i dobre warunki do życia w kraju”.

Spośród prawie miliona Polaków mieszkających na Wyspach ledwie 240 tys. do tej pory wystąpiło o uregulowanie swojego statusu na Wyspach. I choć mają na to czas do końca przyszłego roku, to trudno uciec od myśli, że dla ludzi, którzy w ogromnej większości wyjechali z kraju wiele lat temu, to jest sygnał, że nie odnaleźli się w przybranej ojczyźnie, nie chcą mieć z nią zbyt silnych więzi.

– Rozważamy z narzeczoną powrót do kraju. Czekamy na dziecko, a to oznacza, że będziemy musieli wynająć większe mieszkanie, na co pójdzie tu cała pensja. A jeśli żyć z dnia na dzień, to lepiej w kraju niż na obczyźnie. Polak zawsze będzie na Wyspach obywatelem drugiej kategorii. Kiedy jadę z Gdańska do rodziców do Pasłęka nową autostradą, widzę, jak bardzo Unia pomogła rozwinąć się Polsce. Z tym brexitem Brytyjczycy strzelili sobie w kolano i dalej w nie uderzają, aż kość się rozpadnie, bo oni po prostu nie wiedzą, co z tym dalej robić – mówi „Rzeczpospolitej” Damian Lawer.