Szczepłek: Słowenia - Polska 2:0, pierwsza, bolesna strata

Ta porażka niewiele zmienia. Polacy wciąż zajmują pierwsze miejsce w grupie, ale Austria, która odniosła „planowane” zwycięstwo nad Łotwą 6:0 i traci do nas tylko trzy punkty. W poniedziałek gramy w Warszawie właśnie z Austriakami i dobrze byłoby wygrać, aby wszystko wróciło do normy.

Spokój, jaki do tej pory towarzyszył polskim kibicom został w Lublanie nieco zmącony. Co z tego, że to nasza drużyna prowadziła grę, miała częściej piłkę, sprawiała wrażenie lepiej zorganizowanej, skoro niewiele z tego wynikało. Przez półtorej godziny żaden z Polaków nie oddał celnego strzału na bramkę. Bronił jej wybitny specjalista - Jan Oblak z Atletico Madryt. Kiedy Polacy mieli kilka rzutów rożnych, kopali piłkę zawsze tak samo, pod bramkę, gdzie Oblak już na nią czekał. To się nie mogło udać.