Adam Roguski: Tanio nie jest, ale do bańki daleko

Za kilka tygodni przekonamy się, czy w II kwartale zapotrzebowanie na mieszkania było równie silne, jak na początku roku. Lokale kupowane są na własny użytek oraz inwestycyjnie – ale tak jest od lat. Wcześniej głównym celem było zarabianie na wynajmie, w tym krótkoterminowym, turystycznym, czym zachwiała pandemia. W ostatnich kwartałach to zakupy o charakterze tezauryzacyjnym – nabywcy wierzą, że to najsensowniejsze i relatywnie bezpieczne ulokowanie (na długo czy na jakiś czas) marnujących się na rachunkach bankowych pieniędzy. Owszem, „internety" atakują doniesieniami o flipperach – kupujących mieszkania, by szybko zarobić na zmianie ceny. Pojawiają się historie o zrywaniu przez deweloperów umów z klientami, bo bardziej opłaca się im wystawić lokal na rynek jeszcze raz, z wyższą ceną. Albo o sprzedawaniu w drodze licytacji. To zapewne jednostkowe przypadki, dotyczące mniejszych podmiotów, ale podgrzewają temperaturę.