Anita Błaszczak: Współistniejące choroby motoryzacji

Jedną z takich branż była motoryzacja. Sektor jeszcze przed pandemią borykał się z perspektywą znacznego wzrostu kosztów wskutek śrubowania unijnych norm klimatycznych. Wyższe koszty to wzrost cen, a więc spadek popytu (szczególnie w czasach słabszej koniunktury), dlatego motoryzacja od lat była w czołówce automatyzacji. Już pod koniec zeszłego roku wiele firm zapowiadało jej przyspieszenie, co oznaczało cięcia zatrudnienia.

Teraz pandemia dała nowy bodziec do zwolnień. Na to zjawisko zwraca uwagę niedawny raport firmy doradczej McKinsey & Company dotyczący przyszłości pracy w Europie. Przypomniał on o pomijanych obecnie skutkach automatyzacji i robotyzacji, które w dłuższym terminie (do 2030 r.) mogą spowodować zniknięcie 51 mln miejsc pracy w różnych branżach. Teraz doszło do tego 59 mln miejsc zagrożonych kryzysem wywołanym przez epidemię. I to zagrożonych już nie w perspektywie lat, ale miesięcy.