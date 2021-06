Anna Cieślak-Wróblewska: Prosta droga do komplikacji

Z punktu widzenia przedsiębiorców niestety nie przynosi on żadnych korzyści. Nie obniża kosztów pracy w przypadku zatrudnienia pracowników na etat, dla ludzi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oznacza ogromny wzrost obciążeń (w efekcie zamiany składki zdrowotnej z ryczałtu na proporcjonalną do dochodu). A przede wszystkim w żaden sposób nie upraszcza systemu. Odwrotnie, jeszcze bardziej go komplikuje. Jest kolejnym klockiem dołożonym do już i tak niestabilnej konstrukcji. Co gorsza, rząd zdaje się nie mieć tego świadomości i zamiast systemowej zmiany proponuje kolejne łatki i klajstry na pojawiające się dziury. I tak oto słyszymy o jakiejś uldze dla klasy średniej, co oznacza, że pracownicy o „takich" dochodach muszą być rozliczani inaczej niż ci o „owych" dochodach. Dalej, lekarze, informatycy czy ludzie działający w tzw. przemysłach kreatywnych mają zyskać możliwości płacenia niższych danin niż inni ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. To nic innego jak dzielenie podatników nie wedle obiektywnych kryteriów ekonomicznych, ale wedle uznania.