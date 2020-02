Krzysztof Adam Kowalczyk: Kultowe dworce. Jak u Kazika

Tyle że to wciąż wyspy nowoczesności, bo PKP i ich spółkom odpowiedzialnym za dworce i perony nie chce się zajmować tak prozaiczną czynnością, jak ich bieżąca konserwacja. Zakup tynku do zaklajstrowania dziury w ścianie i farby do odnowienia fasady przekracza możliwości kolei. Od drobnych napraw starych budowli PKP wolą wielkie inwestycje, którymi lubi się chwalić w czasie kampanii wyborczych minister infrastruktury. Ale skoro pan minister zwoływał konferencje prasowe nawet z okazji podpisania umowy na remont pojedynczego peronu na małej stacji, może mógłby celebrować także odmalowanie kolejnych przystanków? A może by nawet fetował odśnieżeniu peronu? Bo zdarza się, że kolejarze czekają, aż śnieg sam stopnieje – przecież mamy ocieplenie...