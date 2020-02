Piotr Mazurkiewicz: Wyścig po podatki

Streaming to hit ostatnich lat, a serwisy w rodzaju Netflix czy HBO GO zmieniają rynek telewizyjny. Dzięki nim serial czy film można obejrzeć, kiedy się chce, a w ślad za ogromnym zainteresowaniem widzów poszły też pieniądze. Dzięki inwestycjom Netflix, jak równy z równym, rywalizuje swoimi oryginalnymi produkcjami o najważniejsze nagrody filmowe niemal na całym świecie.

Teraz pojawia się problem, kto i gdzie ma od takich zysków zapłacić podatek. Czy sprawiedliwe jest, aby wszystkie środki trafiały głównie do amerykańskich central firm, skoro usługa świadczona jest gdzie indziej? Doskonale rozgrywał to Amazon, który swoje amerykańskie centra dystrybucyjne lokował w tych stanach, w których podatki były najniższe i w nich rozliczał się z fiskusem, nie patrząc na to, gdzie przesyłki z danego obiektu trafiały.