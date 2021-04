Sikorski: Goebbelsów mamy w PiS, po stronie Lewicy kilku Trockich

- Chyba jest jasne, że Goebbelsów mamy w PiS, a po stronie Lewicy ja paru Trockich też widzę - dodał pytany o to, kto w porozumieniu PiS-u z Lewicą jest niemiecką, a kto radziecką stroną paktu Ribbentrop - Mołotow.

- Jeśli PiS nie dotrzyma słowa, wyjdą (Lewica) na kompletnych frajerów - ostrzegł jednocześnie Sikorski.

Czy PO powinna poprzeć ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy? - Nie jest kwestią Fundusz Odbudowy, wszyscy go chcemy. Kwestią jest to, jak on będzie wydawany - mówił Sikorski.

Według niego Lewica negocjując z PiS poparcie dla Funduszu Odbudowy w Sejmie "zaufała PiS-owi bez gwarancji", gdzie te środki rzeczywiście trafią.

- My mieliśmy od PiS propozycje dogadania się bez reszty opozycji. Nie przyjęliśmy jej - podkreślił były marszałek Sejmu.

- Poufnymi rozmowami Lewica nie przyczyniła się do budowy zaufania wśród opozycji - ubolewał Sikorski.

- Czy Lewica potrzebuje kolejnej klęski (wyborczej opozycji - red.), aby nauczyć się lojalności wobec reszty opozycji? - pytał.

Porozumienie Lewicy z PiS Sikorski nazwał "tajnym układem z wrogami demokracji".