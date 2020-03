Kidawa-Błońska: Rząd zlekceważył problem koronawirusa

Zawiesza pani kampanię wyborczą?

Zawiesiłam wiele dni temu, bo czuję się odpowiedzialna za zdrowie Polek i Polaków. Otwarte spotkania i rozmowy z wyborcami były najważniejszym elementem mojej kampanii. Ale trudno ją prowadzić, kiedy są inne, niezwykle pilne problemy do rozwiązania. To jest trudny czas dla Polski i Polaków. Trzeba skupić się na walce z wirusem, na pomocy ludziom, a nie na uprawianiu polityki. Dzisiaj wszyscy musimy się wspólnie organizować, informować o tym, co idzie dobrze, a co źle i przesyłać rządowi dobre dla Polski i Polaków propozycje. Tak to widzę. To nie jest czas na kampanię. Nie pamiętam tak trudnego momentu po odzyskaniu suwerenności. Wszyscy kandydaci planowali kampanię, ale dziś nie ma jednakowych reguł gry. Są kandydaci, którzy np. nie mogą już zbierać podpisów, ludzie zostają w domach w obawie przed wirusem. W czasach „zarazy” polityka schodzi na dalszy plan.

Prowadzi pani kampanię w Internecie.

Powtarzam, to nie jest czas kampanii. Rozmawiam z samorządowcami, dyrektorami szpitali i ekspertami. Otrzymuję od ludzi wiele sygnałów o problemach i potrzebnym wsparciu. To ważne informacje, które rząd powinien wziąć pod uwagę.

Wciąż pani uważa, że ws. koronawirusa rząd coś ukrywa przed Polakami?

Rząd zlekceważył problem koronawirusa, kiedy powinien zacząć reagować. Wirus był już obecny w Europie w czasie ferii zimowych. Gdy Polacy wracali z wypoczynku nie były wprowadzone środki ostrożności. Nie prowadzono żadnej akcji informacyjnej, z czym wiążą się w tym czasie podróże zagraniczne. Przez długi czas nie działo się nic w tym kierunku na lotniskach. Rząd przespał czas na reakcję. Dziś minister Szumowski robi co może, aby nadgonić stracony czas. Dobrze, że często informuje o podejmowanych działaniach. Ale to wciąż zbyt późno się zaczęło.

Jeśli pani nie prowadzi teraz kampanii, to co robi?

Pomagam wraz z moimi wolontariuszami tym, którzy w tym trudnym czasie potrzebują wsparcia. Przygotowuję rozwiązania – wraz z Koalicją Obywatelską ogłosiliśmy Pakiet Bezpieczeństwa dla pracowników i przedsiębiorców. Sztaby obywatelskie oddały się do dyspozycji samorządów i instytucji, które zarządzają kryzysem. Żaden z moich kontrkandydatów nie robi kampanii, poza jednym. Andrzej Duda jako jedyny kandydat na prezydenta prowadzi kampanię. Nie ma zahamowań. Zamiast wykonywać swoje prezydenckie obowiązki jeździ po kraju, naraża siebie, pracowników i innych tylko po to, żeby na chwilę zabłyszczeć w świetle reflektorów i pojawić się w mediach. Andrzej Duda nie zachowuje się jak prezydent i dziś wyłącznie gra rolę pretendenta do Pałacu Prezydenckiego.

- współpraca: Joanna Leśnicka

Pełna rozmowa z Małgorzatą Kidawą-Błońską już wkrótce w „Rzeczpospolitej”