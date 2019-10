Borys Budka: Trudno walczy się z całym aparatem państwowym

Procentowo, tworzące Koalicję Obywatelską Platforma i Nowoczesna otrzymały mniej głosów niż cztery lata temu. Dlaczego? - Wynik wyborczy mógł być lepszy, oczywiście. Teraz należy wyciągnąć wnioski, poprawić to, co zostało źle zrobione. Natomiast to jest pytanie do wyborców. Ja mam wielki szacunek do każdego, kto bierze udział w głosowaniu - mówił wiceszef PO.

Pytany, czy strategia "totalnej opozycji" wyrażona przez Grzegorza Schetynę, sprawdziła się, Budka powiedział, że Platforma była konstruktywną opozycją. - To my złożyliśmy projekt trzynastej emerytury, to my od samego początku postulowaliśmy 500 zł na pierwsze, na każde dziecko. To były pomysły, które przedstawiała właśnie Platforma Obywatelska. Więc jak widać, pewne rzeczy nam się udały, które później zostały wprowadzone - przekonywał. - Niestety, z drugiej strony spotykaliśmy się z władzą totalną, która nie pozwalała na to, by w dialogu parlamentarnym wypracowywać wspólne rozwiązania - ocenił.

Czy jeśli po przeliczeniu wszystkich głosów okaże się, że PiS nie zachowa samodzielnej większości parlamentarnej, wiceszef PO wyobraża sobie koalicję wszystkich pozostałych ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy, w tym Konfederacji? - Trudno mi to sobie wyobrazić, ale przyzwyczaiłem się do tego, że w polityce wszystko jest możliwe - powiedział Borys Budka.

- Ważne, żeby opozycja, jeśli będzie miała większość, spróbowała przedstawić dobre propozycje dla Polski. Być może to się uda, być może nie - dodał. Jak zaznaczył, marzy, by koalicję utworzyły trzy ugrupowania opozycyjne. - Niestety, te marzenia w zderzeniu z rzeczywistością, jak widać, na razie się nie ziszczą - przyznał.