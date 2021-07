Polski jeździec niedopuszczony do startu w Tokio

Banderas, który wraz ze Spisakiem dotarł do Tokio już tydzień temu, zniósł dobrze podróż. Środowa kontrola weterynaryjna nie wypadła jednak dla konia pozytywnie i wierzchowiec nie został dopuszczony do startu.

All teams and individuals through the First Horse Inspection with the exception of Poland's Banderas ridden by Pawel Spisak. Our full report and photos coming soon in our Tokyo2020 Special Feature Section here https://t.co/Q8CfDIJlsb #eventing #Tokyo2020 @Shane_M_Rose pic.twitter.com/kTKbYq4E7U