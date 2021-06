Kalesnikowa z nagrodą Spirit of Jan Karski Award 2021

W r. 2018 poznała Wiktara Babarykę, mecenasa sztuki a zarazem prezesa Biełgazprombanku. Zainicjowana wówczas współpraca w obszarze kultury przerodziła się w przyjaźń i zaufanie, a przekonanie o konieczności zmian miało skłonić Kalesnikową do wsparcia jego kampanii prezydenckiej w wyborach w 2020 r. Po aresztowaniu Babaryki i jego syna Eduarda w czerwcu 2020 r. Kalesnikowa de facto została szefową sztabu kandydata. Po odmowie jego rejestracji przez Centralną Komisję Wyborczą była jedną z kluczowych osób, które doprowadziły do połączenia trzech sztabów cieszących się największą popularnością kontrkandydatów Alaksandra Łukaszenki: Wiktora Babaryki, Waleryja Capkały (żaden z nich nie został zarejestrowany) oraz uczestniczącej w wyborach Swiatłany Cichanouskiej. Mimo braku doświadczenia politycznego Kalesnikowa stała się główną organizatorką kampanii wyborczej Cichanouskiej.

Po sfałszowanych i dramatycznych w skutkach wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r. została jedyną liderką opozycji, która nie opuściła Białorusi (Cichanouska opuściła kraj dzień po wyborach). Kalesnikowa brała udział w masowych demonstracjach ulicznych przeciwko rządom Łukaszenki. Szczególne uznanie wzbudziła w białoruskim środowisku feministycznym, postrzegającym jej działalność jako przykład aktywnej postawy niezależnej kobiety, osiągającej sukces pomimo patriarchalnej mentalności większości społeczeństwa. Kalesnikowa weszła również w skład prezydium utworzonej w sierpniu Rady Koordynacyjnej ds. Pokojowego Przekazania Władzy, która podejmowała próby nawiązania dialogu z białoruskim reżimem. 31 sierpnia, wobec postępującego paraliżu tego gremium, w opublikowanym w sieci materiale wideo (nagranym wraz z Babaryką jeszcze przed jego aresztowaniem) ogłosiła zamiar utworzenia nowej partii politycznej Razem, opartej na środowisku skupionym wokół tego kandydata. Była to inicjatywa zmierzająca do podjęcie samodzielnej próby zagospodarowania bezprecedensowego oporu społecznego wobec dalszych rządów Łukaszenki.

Aktywność polityczną Kalesnikowej przerwało jej zatrzymanie 7 września przez funkcjonariuszy KGB, którzy w ramach szerokich represji wobec liderów ruchu protestu usiłowali wymusić na niej wyjazd na Ukrainę. Kalesnikowa udaremniła jednak ten plan, niszcząc demonstracyjnie na przejściu granicznym swój paszport, co wzmocniło jej wizerunek bezkompromisowej przeciwniczki reżimu. W rezultacie znalazła się w areszcie pod zarzutem publicznego wzywania do przejęcia władzy i siłowego obalenia ładu konstytucyjnego Republiki Białorusi, co jest zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.