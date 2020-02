Chcą, by Lech Kaczyński był patronem ulicy w Warszawie

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych apeluje do władz miasta Warszawy o nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego stołecznej ulicy.

Petycja w tej sprawie została przesłana do Rady Warszawy. Apel dotyczy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania jednej z warszawskich ulic imienia prof. Lecha Kaczyńskiego „za wybitne zasługi dla kraju". Wnioskodawcy przypominają m.in. że tragicznie zmarły w katastrofie lotniczej profesor przed objęciem stanowiska głowy państwa był prezydentem miasta Warszawy. „Swoją piękną, bohaterską kartą, wpisał się na trwałe do najnowszej historii naszego kraju" – napisali m.in. wnioskodawcy. I dodali, że „był wielce zasłużonym działaczem opozycyjnym przeciwko dyktaturze komunistycznej, ku krzewieniu idei patriotycznych i pielęgnowaniu polskości – polityki historycznej". Poniżej dalsza część artykułu

Wcześniej Stowarzyszenie to zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy, aby w Pałacu Prezydenckim postawił pomnik prof. Lecha Kaczyńskiego. Petycja w tej sprawie została skierowana pod koniec poprzedniego roku do Kancelarii Prezydenta RP. Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych prosi prezydenta Dudę o postawienie pomnika Kaczyńskiego w Sali Kolumnowej pałacu, „tak jak ma to miejsce w przypadku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sali Marmurowej Belwederu za wybitne zasługi dla kraju".

„Prezydent RP Profesor Lech Kaczyński był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej w Polsce, jako wzorowy mąż stanu i prawdziwy patriota, do końca pozostał wierny swoim ideałom" – napisali przedstawiciele stowarzyszenia. W dalszej części uzasadnienia dodają m.in. „Profesor Lech Kaczyński posiadał piękny dorobek w działalności opozycyjnej", a także „zajmuje szczególne miejsce w historii i w sercach narodu polskiego". Petycję sygnowali prezes zarządu Stanisław Porowski, wiceprezes Roman Goławski i dyrektor zarządzający Daniel Kowalski.

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP poinformowało wnoszących o odnotowaniu zgłoszonego postulatu.

Podobny list został skierowany do Ryszarda Terleckiego, przewodniczącego klubu PiS w Sejmie. Przedstawiciele stowarzyszenia tym razem wnioskowali o nadanie jednej z sal sejmowych imienia prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Używają oni takiej samej argumentacji jak w petycji skierowanej do prezydenta Dudy. „Swoją piękną, bohaterską kartą wpisał się na trwałe do najnowszej historii naszego kraju" – napisali.

W poprzednim roku z petycją o nadanie prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska stowarzyszenie zwróciło się zaś do Rady Miasta Gdańska.

„Gdańsk był w życiu Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego szczególnie ważnym i pięknym miastem, to miasto ukształtowało jego karierę naukową i polityczną" - głosiła petycja. Autorzy podkreślali, że Lech Kaczyński „swoją piękną bohaterską kartą wpisał się trwale w dzieje miasta Gdańska".

Petycja stowarzyszenia została rozpatrzona przez radnych. Latem 2019 r. została ona jednak odrzucona przez Komisję Petycji, Skarg i Wniosków Rady Miasta Gdańsk. Przeciwko inicjatywie było trzech radnych Koalicji Obywatelskiej. Pomysł poparło natomiast dwóch radnych z Prawa i Sprawiedliwości.