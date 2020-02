Koronawirus: Chiny obniżają o połowę cła na część importu z USA

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od przyszłego tygodnia obniża cła na import z USA 1717 dóbr o wartości ok. 75 mld dolarów. Cła mają zostać obniżone 14 lutego z 10 do 5 proc., a w przypadku obłożonych stawką 5 proc. do 2,5 proc. Chodzi o odwetowe cła wprowadzone we wrześniu w odpowiedzi na działania USA - informuje ft.com.

Czytaj także: Umowa handlowa cieszy rynki, choć jest niejasna