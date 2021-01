Od kiedy otwarte centra handlowe? Minister finansów zdradza datę

Minister poinformował w "Sygnały dnia" w Programie I Polskiego Radia, że trwają przygotowania nowych procedur sanitarnych, by część branż została odblokowana. W przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja o ewentualnym odmrożeniu niektórych branż.

Minister finansów zaapelował też do wszystkich przedsiębiorców, by nie otwierali nielegalnie swoich biznesów i poczekali na kolejne ruchy rządu. Dodał, że w razie kłopotów mogą zwracać się do Urzędów Skarbowych i próbować wynegocjować odroczenia podatków.