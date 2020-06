Sklepy w Anglii przeżyły oblężenie tuż po otwarciu. Wielkie kolejki

Przyczyna dużego zainteresowania Primarkiem w pierwszym dniu otwarcia jest prosta - klienci nie byli w stanie przez niemal trzy miesiące kupić produktów tej marki, ponieważ nie prowadzi ona sprzedaży przez internet, w czasie lockdownu sprzedała więc zero ubrań . Teraz Anglicy mogą nadrobić zakupy i chętnie z tego korzystają, a sieć liczy na to, że uda jej się odrobić potężne straty poniesione przez koronawirusa. Popularność sklepów stacjonarnych Foot Locker i Nike sugeruje z kolei, że klienci niechętnie kupują buty przed internet i wolą przymierzyć je na żywo.

Wielka Brytania zaczęła w tym miesiącu stopniowo luzować obostrzenia związane z pandemią COVID-19, ale każdy kraj członkowski może samodzielnie decydować o konkretnych krokach i terminach rozmrażania gospodarki. Oprócz sklepów, Anglia otworzyła w poniedziałek także ogrody zoologiczne, parki safari i kina samochodowe. Co dziwne jednak, restauracje, bary i salony fryzjerskie wciąż pozostają w tym kraju zamknięte. Nadal nie wiadomo też, kiedy otwarte zostaną znów szkoły, bo rząd niedawno odrzucił pomysł uruchomienia placówek edukacyjnych przed wakacjami, co rozgniewało wielu rodziców - szczególnie w kontekście otwierających się parków rozrywki czy zoo, do których tłumnie ruszyły dzieci.