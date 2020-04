Francuski sąd: wszystkie artykuły w sklepie są istotne

Sekretarz generalny działu handlu i usług w CGT, Amar Lagha powiedział Reuterowi, że „będziemy szukać innych luk w przepisach. Jesteśmy przekonani, że dla bezpieczeństwa zatrudnionych należy zamknąć dostęp do tych alejek”.

Związek argumentował, że utrzymywanie dostępu do półek z artykułami innymi niż spożywcze naraża niepotrzebnie pracowników na ryzyko zarażenia się koronawirusem. Sąd w Lille orzekł jednak, że dekret rządu z 23 marca zakazujący wychodzenia z domu poza wyjściem na zrobienie niezbędnych zakupów nie zawiera dokładnej listy, co jest naprawdę niezbędne. Utrzymanie więc dostępu do półek z towarami innymi niż żywność: środkami higieny osobistej, paralekami czy papeterią nie jest bezprawne. Nie zostało też wykazane, że pozostawienie tych alejek otwartych narazi bardziej pracowników sklepu, bo klienci mogą przestrzegać wymaganych odstępów — wyjaśnił sąd. CGT ma zapłacić Carrefourowi 1000 euro.

Związki wygrały z Amazonem

Paryski sąd apelacyjny oddalił z kolei odwołanie się Amazona od werdyktu sądu z Wersalu, który ograniczył gamę towarów, jakie ta sieć może dostarczać w warunkach pandemii. Amazon musi ograniczyć się do dostarczania wyrobów z zakresu IT, ochrony zdrowia, żywności i pokarmu dla zwierząt. To poważny cios dla tysięcy małych firm, które sprzedają swe produkty za pośrednictwem Amazona, aby nie zwalniać pracowników.

Związki zawodowe uznały ten werdykt za „zwycięstwo Dawida nad Goliatem”. — Tylko dlatego, że jest to amerykański gigant, to nie znaczy, że nie powinien postarać się bardziej podczas kryzysu. Nie jest ponad prawem — stwierdził Laurent Degousée ze związku France Sud. — Wyrok jest też ostrzeżeniem dla innych firm, działających nadal lub nie albo szykujących się do wznowienia działalności — dodał.

Amazon ma 6 magazynów we Francji, gdzie towary są dobierane, pakowane i wysyłane. W związku ze wzrostem popytu sieć zatrudniła więcej ludzi, a pracownicy skarżyli się na zbytnie zagęszczenie. Sąd w Wersalu w pierwszym wyroku nakazał ograniczyć dostawy, ale sieć zamknęła magazyny od 16 kwietnia i wyjaśniła, że ustalenie, co jest istotnym towarem było zbyt skomplikowane i nie chciała narażać się na grzywnę (sąd orzekł, że za dostawę, która nie spełni kryterium podstawowych towarów, Amazon będzie płacić 100 tys. euro grzywny). Magazyny będą zamknięte do 28 kwietnia, pracownicy dostaną pełne wynagrodzenie. Związki negocjują z firmą wyjście kompromisowe, zwłaszcza zadowalające sanitarne warunki pracy, początkowo nawet z mniejszą liczbą pracowników.