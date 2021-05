Unia Europejska zaciągnie pożyczki w czerwcu

Polska jako ostatnia ratyfikowała decyzję umożliwiającą uruchomienie unijnego Funduszu Obudowy. Pieniądze do naszego kraju popłyną prawdopodobnie dopiero we wrześniu.

Głosowanie w Senacie było ostatnim aktem procesu ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE, która jest podstawą uruchomienia wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy po pandemii. Jeszcze pięć krajów, w tym Polska, musi dopełnić formalności (podpis prezydenta pod ustawą lub przesłanie notyfikacji do Komisji Europejskiej, KE), ale Bruksela jest przekonana, że nastąpi to do końca maja. Poniżej dalsza część artykułu

To oznacza, że w czerwcu będzie mogła wyjść na rynek finansowy i zaciągnąć pierwsze pożyczki. W tym tygodniu przygotuje doroczną decyzję pożyczkową – publikowany co pół roku plan operacji pożyczkowych oraz listę pierwotnych dilerów, z którymi będzie współpracować przy plasowaniu pożyczek na rynku.

– Do pierwszej operacji na pewno dojdzie w czerwcu, ale dokładna data zależy od sytuacji rynkowej – powiedział Balazs Ujvari, rzecznik KE.

Kiedy pieniądze popłyną do państw członkowskich? Nie do wszystkich jednocześnie, bo zależy to od terminu nadesłania krajowych planów odbudowy i ich jakości. Te państwa, które przesłały plany do końca kwietnia, co było referencyjnym terminem, będą miały ocenę KE do końca czerwca – prawo daje jej dwa miesiące. Potem unijna Rada ma cztery tygodnie na akceptację planów, po czym następuje podpisanie dokumentów między KE a państwem i przelew.

Komisja uważa, że pierwsze pieniądze popłyną w lipcu. Jednak w gronie szczęśliwców raczej nie będzie Polski. Bo rząd przesłał plan na początku maja, a dodatkowo poprosił o przedłużenie jego oceny o miesiąc, co oznacza, że będzie ona gotowa na początku sierpnia. W tym miesiącu unijne instytucje mają przerwę wakacyjną, czyli pierwszym możliwym terminem przyjęcia decyzji przez Radę jest wrzesień.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że konsultacje techniczne między stroną polską a KE trwają i dotyczą m.in. markerów klimatycznych i cyfrowych. Każdy kraj musi przeznaczyć na cele klimatyczne 37 proc. pieniędzy, a na cyfrowe 20 proc. Nie jest to jednak prosta arytmetyka, bo poszczególne inwestycje mają przypisaną wagę klimatyczną i cyfrową od 40 do 100 proc. Teraz trwa analiza, czy te wagi zostały właściwie przypisane.

KE chce więcej szczegółów dotyczących sposobu zarządzania wydatkami. Chodzi o działanie tzw. komitetu monitorującego i o bieżące oceny sposobu wydawania pieniędzy. KE zna uwagi opozycji i wielu samorządów, obawiających się, że PiS skieruje pieniądze tylko na inwestycje centralne czy dla samorządów rządzonych przez tę partię. W ubiegłym tygodniu w Brukseli byli przedstawiciele Nowej Lewicy, którzy rozmawiali o tym z Elisą Ferreirą, unijną komisarz ds. spójności reform.

– Zwracaliśmy uwagę na bezpieczniki, które trzeba wprowadzić, żeby zabezpieczyć uczciwe wydawanie tych pieniędzy. Rozmawialiśmy też o tym, co zrobić, żeby PiS nie miał większości w komitecie monitorującym. Komisarz Ferreira ma dobre rozeznanie sytuacji w Polsce i obiecała się zająć tymi problemami – powiedział nam po spotkaniu eurodeputowany Robert Biedroń. Ferreira mówiła polskim politykom, że ma falę listów i sygnałów z Polski, by wzmocnić kontrolę nad wydatkami z Funduszu Odbudowy.

Polsce przysługują blisko