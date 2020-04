Polska gospodarka nie może pozostać w stanie hibernacji

„Kierując się wyłącznie kalkulacją wyborczą, wprowadzono różne rozwiązania w fazie osłabienia koniunktury gospodarczej. Ubytek planowanych na ten rok dochodów wyniósł w różnych JST od 2% do 10%. Dla Warszawy oznacza to koszt w br. szacowany na 1,2 mld zł" – czytamy w „Alercie Gospodarczym 3" – „To zmusiło samorządy do ograniczenia na początku tego roku wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Teraz w okresie epidemii przychody gmin gwałtownie spadną, co najmniej o kilkanaście procent. Będzie to bezpośrednio prowadzić do utraty przez nie płynności finansowej i konieczności blokowania wydatków".