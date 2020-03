Giełdy odrabiają straty. GPW niechlubnym wyjątkiem

Wczorajsza sesja przyniosła zniżkę WIG20 poniżej poziomu 1600 pkt, czyli do najniższego poziomu od około 10 lat. Nerwowo było jednak w całej Europie, a pod koniec dnia sprzedających wsparło słabsze niż można było sądzić po notowaniach kontraktów otwarcie w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie jednak S&P500 zyskał we wtorek blisko 5 proc. Mocnymi wzrostami zakończyły sesję także inne sesje w obu Amerykach. Brazylijski Bovespa zwyżkował o ponad 7 proc. Niespecjalnie przekonało to jednak inwestorów w Azji. Tu większość indeksów świeciła na czerwono. Japoński Nikkei spadał o 2,27 proc. W Europie w środę rano większość indeksów jednak zyskuje. Niemiecki DAX jest 1,5 proc. wyżej od zamknięcia z wtorku. Na czele jest m.in. włoski FTSE MIB. WIG20 jest jednak jednym z wyjątków. Co ciekawe dziś kontrakty na S&P500 są jak na razie 2,5 proc. pod kreską.

W gronie krajowych blue chips na czele mamy z rana banki, przede wszystkim mBank i Pekao, których notowania rosną o około 1,4 proc. Na dole tabeli, z około 2,5-proc. przeceną, znajduje się Lotos. Słabo radzi sobie też Dino, PGNiG i CCC.