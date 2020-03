Czerwień wróciła na GPW. WIG20 traci od rana

Pierwsza część tygodnia na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem odbicia. Szczególnie mocne było ono podczas wczorajszej sesji, kiedy to WIG20 zyskał 4,5 proc. Oczywiście wciąż nijak ma się to do przeceny, która przetoczyła się przez rynek w ubiegłym tygodniu, ale przynajmniej na chwilę można było cieszyć się mocną zielenią na GPW. Jak natomiast będzie dzisiaj? Czy popyt stać na jeszcze więcej czy jednak powrócą spadki?

Początek dnia upływa pod znakiem przewagi podaży. W pierwszych minutach handlu WIG20 tracił ponad 1 proc. Tym samym oddalił się on od okrągłego poziomu 1900 pkt. Najważniejsza informacją poranka jest to, że koronawirus został potwierdzony w Polsce.

Z drugiej strony można powiedzieć, że poranna skala spadków na GPW to i tak jest stosunkowo niski wymiar kary biorąc pod uwagę to, co wczoraj działo się w Stanach Zjednoczonych.