Tanieją wakacje na Wyspach. Rosnące szanse Johnsona osłabiły funta

Za funta płacono w środę nawet poniżej 1,40 dol. Kurs stał się więc najsłabszy od kwietnia 2017 r. Od początku roku funt osłabł wobec dolara o 2,7 proc. a od majowego szczytu o blisko 5 proc. Brytyjska waluta słabnie również w stosunku do złotego. W środę po południu za funta płacono 4,71 zł. Kurs wrócił więc na poziom z sierpnia 2018 r. i niewiele go dzieli od ówczesnego dołka. Trochę jeszcze brakuje do dołka z 2017 r., gdy kurs dochodził do 4,6 zł. Osłabienie brytyjskiej waluty może odzwierciedlać rosnące ryzyko, że 31 października dojdzie do bezumownego brexitu.

