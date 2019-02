Izby rozliczeniowe mogą obsługiwać klientów w UE po twardym brexicie

Europejski urząd nadzoru rynków finansowych zezwolił izbom rozliczającym produkty pochodne z siedzibą w W. Brytanii obsługiwać nadal unijnych klientów w razie twardego brexitu. To mocno wsparcie Londynu jako ośrodka takich rozliczeń.

Europejski Urząd Papierów Wartościowych i Rynków (ESMA) wyjaśnił, że jego decyzja o pozwoleniu na kontynuowanie działalności przez LCH Limited, ICE Clear Europe i LME Clear ma na celu ograniczenie zakłóceń i uniknięcie możliwego ujemnego wpływu brexitu na stabilność rynku finansowego.

Uznanie tych izb za tzw. głównych kontrahentów kraju trzeciego w unijnych przepisach o infrastrukturze europejskiego rynku (EMIR) zacznie obowiązywać następnego dnia po wyjściu W. Brytanii z Unii — ogłosił EMSA w komunikacie. Do tej decyzji, której spodziewano się po przyjęciu w grudniu wstępnej wersji, dochodzi po staraniach rywala Deutsche Börse, Eurexu, by przyciągnąć klientów do jego izby rozliczeniowej.

Rozliczenia dotyczą akcji, obligacji, produktów pochodnych i transakcji repo z przyrzeczeniem odkupu za pośrednictwem trzeciej strony mającej wsparcie funduszu (f. default) na wypadek niewykonania zobowiązania, co zapewni transakcję nawet jeśli jedna strona transakcji zbankrutuje — wyjaśnił Reuter.

„Bardzo cieszy nas wydanie takiej decyzji oznaczającej, że ICE Clear Europe może kontynuować obsługę swych wszystkich członków rozliczeniowych i klientów” — oświadczył odrębnie prezydent ICE Clear Europe, Finbarr Hutcheson.