Cezary przed Oscarami. Holland w grze

We Francji po jesiennej premierze film zyskał mieszane recenzje – od zachwytów do zarzutów powielania schematów, braku subtelności i niewygórowanych ambicji. A jednak gdy zaczęło się głosowanie, film dostał 12 nominacji do Cezarów, sześć zamieniło się w statuetki za najlepszy film roku, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, scenografię i drugoplanową rolę męską.

Na znak protestu przeciwko zamknięciu kultury najpierw pojawiła się na scenie w stroju osła, a następnie zrzuciła z siebie przebranie, pozostając na scenie naga. Najpierw powiedziała, że „tacy właśnie, nadzy" są artyści w pandemii, a następnie odwróciła się, by pokazać wymalowane na plecach: „Oddaj nam sztukę, Jean". Jean to oczywiście premier Francji Jean Castexa.

Cezarem dla najlepszego filmu zagranicznego Francuska Akademia Filmowa uhonorowała „Na rauszu" Thomasa Vinterberga, który pokonał m.in. „Boże Ciało" Jana Komasy. Za najlepszy debiut uznano „Two of Us". To francuski kandydat do Oscara, zaś ogłoszenie nominacji w poniedziałek.