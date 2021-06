Orły 2021 rozdane: Tryumf „Zabij to i wyjedź z tego miasta”

Drugim triumfatorem tego wieczoru okazał się pełnometrażowy debiut Jana Holoubka „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, zgarniając aż siedem Orłów. Operator, który odkrył w sobie pasję do reżyserowania został uhonorowany dwiema statuetkami – właśnie za reżyserię oraz jako odkrycie roku. Film zdobył też Orły za montaż i charakteryzację, a wreszcie niemal komplet nagród aktorskich – za rolę drugoplanową uhonorowany został Jan Frycz, a za role pierwszoplanowe Agata Kulesza i Piotr Trojan. Oboje podkreślili, że choć nagroda sprawia im wiele satysfakcji woleliby, żeby ten oparty na faktach film o niewinnym człowieku, który przesiedział w więzieniu 18 lat, nigdy nie musiał powstać. Kulesza swoją nagrodę zadedykowała matce Tomasza Komendy, w której postać się wcieliła. Aktorka, jak zażartowała prowadząca galę Grażyna Torbicka, wygrała sama ze sobą, bo miała również nominację za inną główną rolę w „Śniegu już nigdy nie będzie”. Była też nominowana za rolę drugoplanową w „Sali samobójców. Hejterze”. W tej kategorii Orła odebrała Kinga Preiss, która wystąpiła w „Jak najdalej stąd” Piotra Domalewskiego.



Ten ostatni, znakomity tytuł zasługiwał pewnie na więcej wyróżnień, ale największym przegranym tegorocznej edycji był niewątpliwie „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, polski kandydat do Oscara, który już w czasie głosowania na nominacje nie został dostrzeżony w głównych kategoriach.



Za najlepszy dokument członkowie Akademii Filmowej uznali „Wieloryba z Lorino” Macieja Cusce, zaś za najlepeszy film zagraniczny „Nędzników” Ladja Ly. Laur dla serialu przypadł „Królowi” Jana Matuszyńskiego.



Tegoroczna gala odbyła się nie tradycyjnie w Teatrze Polskim, lecz na terenie Toru Służewieckiego. Tam zostały rozstawione stoliki, przy których zasiedli nominowani z osobami towarzyszącymi. Oczywiście z zachowaniem dystansu. Popandemiczna uroczystość różniła się też od poprzednich edycji nastrojem. Nie było żartów i aluzji politycznych. Na chwilę artyści zapomnieli o bolesnej rzeczywistości. Najważniejsze stały się przyjaźń, solidarność, życzliwość. Wszyscy cieszyli się, że znów mogą być razem.

Było też sporo nadziei, że może wychodzimy z koszmarnego czasu. Przewodniczący Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, zwracając się do widzów, powiedział: „Dzisiejsze nagrody dedykujemy wam. Bez was polskie kino nie miałoby sensu”.