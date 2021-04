Jakie filmy w maju będzie można obejrzeć w kinach?

- To byłby dla nas kłopot. Potrzebujemy ogólnokrajowego otwarcia kin, bo inaczej trudno nam będzie namówić dystrybutorów, by uwolnili swoje najciekawsze tytuły - mówi Tomasz Jagiełło, szef sieci Helios.

Nie można w najbliższym czasie liczyć w kinach na wszystkie filmy Oscarowe, bo większość tegorocznych tytułów pochodzi ze streamingu, ale i takie będzie można znaleźć. Powróci „Sound of Metal” czy „Obiecująca, młoda, kobieta”. To prawda, największe hity amerykańskie trafią do kin zapewne dopiero jesienią, być może część z nich zostanie przesuniętych z powodu tłoku na następny rok. Ale i tak obecny, wiosenno-letni rozruch kin zapowiada się bardzo dobrze.

Dystrybutorzy powoli przygotowują się do ekspansji. Kinga Zych z UIP zapewnia, że jej firma ma gotowy kalendarz premier. Już 14 maja mogą wejść na ekrany trzy ciekawe obrazy. Przede wszystkim poruszający „Ojciec” z wielką, być może Oscarową, kreacją Anthony’ego Hopkinsa, który gra u Zellera gra starego człowieka popadającego w demencję. „Świat, który nadejdzie” Mony Fastvolt to dramat rozgrywający się w końcu XIX wieku – historia małżeństwa, które traci małą córeczkę i próbuje ułożyć dalej swoje życie. I wreszcie „Nikt” Ilyi Naishullera. UIP ma też kilka propozycji dla dzieci. Już pod koniec maja mógłby wejść „Krudowie 2: Nowa era” - animacja, w której prehistoryczna rodzina szuka dla siebie nowego miejsca w świecie.

Swoje plany mają także dystrybutorzy wyspecjalizowani w kinie artystycznym. Gutek Film na najbliższy czas proponuje thriller „La Gomera” Corneliu Porumboiu, „Ludzki głos” - krótki film Pedro Almodovara połączony z zapisem rozmowy z reżyserem i Tildą Swinton. A na czerwiec wspomniany rodzimy „Sweat” Magnusa von Horna.

Jest jednak problem. Ustawa pomocowa zakładała przekazanie z tarczy kolejnych ponad stu milionów złotych na wsparcie dystrybucji polskich filmów. Jeśli producent zdecydowałby się na dystrybucję swojego tytułu w pandemii przy ograniczonej widowni - mógł liczyć na dodatkową opłatę licencyjną w wysokości 20 proc. budżetu filmu. Pomoc była też przewidziana dla dystrybutorów. Zgłoszono około 30 tytułów. Jednak termin działania ustawy był określony do 30 kwietnia. Czy program zostanie przedłużony? A jeśli tak – do kiedy? Mówi się o 30 czerwca. A jeśli nie – to czy producenci wprowadzą swoje filmy na ekrany w najbliższym czasie? Ważne jest też to, kiedy w tej sprawie zapadnie decyzja, która wymaga zmiany ustawy.

Kolejną zagadką jest też możliwość otwierania barów kinowych, a trzeba pamiętać, że to one przynoszą kiniarzom bardzo wysokie wpływy.

Jedno jest pewne: tęsknimy za magią kina. I wierzymy, że wkrótce znów będziemy mogli razem oglądać filmy.