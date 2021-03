Polskie „365 dni” najgorszym filmem roku?

Wyciekła lista filmów, które są w tym roku brane pod uwagę przy nominacjach do Złotych Malin – antynagrody dla najgorszych poczynań w kinie. „365 dni” Barbary Białowąs i może „walczyć” aż w siedmiu z dziewięciu kategorii.

Zwykle te „wyróżnienia” przyznawane były tuż przed galą Oscarową twórcom amerykańskim. Czas pandemii zmienił w tym roku tę zasadę. Nieprzypadkowo. Nakręcony na podstawie książki Blanki Lipińskiej film Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, zdążył przyciągnąć w Polsce do kin 1,6 mln widzów, po czym jego dystrybucja została przerwana przez pandemię. Jednak trafił szybko na platformę Netfliksa. Recenzje krytyków były miażdżące. Krytyk „Cosmopolitan” napisał, że to najgorszy film, jaki widział w życiu, recenzent „Guardiana” nazwał go wręcz „obrzydliwym”, a w „Guardianie” można było przeczytać, że ten erotyk pełen przemocy zasługuje co najwyżej na wydanie na DVD w podrzędnym wydawnictwie. Jednak na przekór tym opiniom, na Netfliksie „365 dni” stało się w ciągu zaledwie kilku dni najbardziej oglądanym przebojem w Ameryce, Australii, wielu krajach europejskich i kilku azjatyckich.