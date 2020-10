Europejskie Nagrody Filmowe tylko w internecie

Europejska Akademia Filmowa (EFA) wręcza swoje nagrody na początku grudnia – co dwa lata w Berlinie, gdzie znajduje się jej siedziba, a co dwa lata w różnych europejskich stolicach. W tym roku ceremonia miała się odbyć na Islandii.

- To nie była łatwa decyzja, ale podjęliśmy ją odpowiedzialnie i z troską o naszych gości - mówi szef Rady EFA Mike Downey. - Zarówno nasi islandzcy przyjaciele, jak i my sami jesteśmy zawiedzeni, że nie będziemy mogli spotkać się w tym roku w Reykjaviku. W Weekend EFA włożyliśmy wiele kreatywności, pasji i energii i staliśmy się jednym wspaniałym zespołem. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nasza inspirująca współpraca będzie kontynuowana. Wierzymy, że jeszcze bardziej ekscytujące święto kina europejskiego stworzymy w Islandii w grudniu 2022 roku, kiedy świat, miejmy nadzieję, pokona COVID-19. W międzyczasie las EFA w Hei?mörk, który zasadziliśmy w lipcu tego roku wraz z Reykjavik Forest Association i naszymi przyjaciółmi z islandzkiej społeczności filmowej, będzie rósł. 3750 drzew będzie się teraz rozwijać w jeszcze mniej zanieczyszczonym powietrzu czekając, aż wrócimy za dwa lata.

A Dagur B. Eggertsson, burmistrz Reykjaviku, zaprasza filmowy świat w 2022 roku. - Nie mogliśmy się doczekać, aby pokazać naszym gościom wszystko, co ma do zaoferowania Reykjavík, a także islandzka branża filmowa. Jest to jednak jedyna rozsądna decyzja, jaką możemy podjąć w tej chwili. Miejmy nadzieję, że za dwa lata pokonamy wirusa i jeszcze bardziej ekscytujące będzie zorganizowanie tego niesamowitego wydarzenia w Harpie, naszej pięknej sali koncertowej i centrum konferencyjnym. Do zobaczenia w Reykjaviku w 2022 roku! - mówi.

Na razie zaś trwa proces wyboru laureatów, tradycyjnie wyłanianych w głosowaniach, w których bierze udział blisko 3800 członków Akademii. Nominacje zostaną ogłoszone 10 listopada, jak zawsze podczas festiwalu w Sevilli, który zapewne również odbędzie się wirtualnie.

Akademia przygotowuje tydzień z EFA - specjalne wydarzenie streamingowe, na żywo będzie też można obejrzeć ceremonię wirtualnego wręczenia nagród 12 grudnia.