Barbara Hollender poleca nowości na DVD: „Psy 3. W imię zasad”

Nakręcone w 1992 roku „Psy” były jak prowokacja. Ich bohaterami Pasikowski uczynił dawnych funkcjonariuszy UB. Jeden z nich, zbliżający się do czterdziestki Franz Maurer, po ’89 roku i weryfikacji trafił do policji. Były w „Psach”: korupcja, gangsterskie powiązania biznesu i władzy, zdrada. A dawny ubek ze zniszczonym życiem osobistym („bo to zła kobieta była”) walczył, bo pewnych granic się nie przekracza. Podobnie jak w nakręconym dwa lata później sequelu, gdy okazywało, że został wplątany w handel bronią idącą do Serbii.

„Psy 3...” zaczynają się w chwili, gdy Maurer wychodzi z więzienia po 25 latach odsiadki. Do całkiem nowego świata. Ale stare sprawy ciągną się. Agenci rosyjskiej służby wywiadowczej GRU dają mu tydzień na oddanie miliona dolarów, który stracili ćwierć wieku wcześniej. Maurer odszukuje dawnych kumpli. lepiej lub gorzej urządzonych w nowej rzeczywistości. Stetryczały „Nowy”, rencista i prezes Związku Działkowców, przeżywa dramat – w dziwnych okolicznościach zniknął jego syn.