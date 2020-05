Nagroda im. Kieślowskiego dla „Brata”

„Brat” to opowieść o trudnym dorastaniu, próba odpowiedzi na pytanie czy zawsze jesteśmy naznaczeni miejscem, z którego pochodzimy. To również studium braterskich relacji w świecie pełnym przemocy. Bohater filmu, 14-letni Dawid po ojcu, który siedzi w więzieniu, odziedziczył wybuchowy charakter. Trudno mu opanować agresję. Walczy, by spełnić nadzieje swojej matki, jednocześnie zajmując się 9-letnim bratem. A marzy, by zostać mistrzem judo.

„Scenariusz wyróżnia się jako dzieło wyjątkowo poruszające, przedstawiające realistyczną i uniwersalną historię dramatycznych zmagań rodzinnych. Główny bohater, starając się zachować lojalnie wobec skonfliktowanych stron, musi pogodzić się z rozczarowaniem pierwszą miłością i niespełnionymi nadziejami na lepsze życie” – napisali w uzasadnieniu werdyktu członkowie Rady Artystycznej ScripTeastu, która oceniała projekty.

Wyróżnienie dostał tekst „Jimmy L.” Pavo Marinkovicia z Chorwacji. W swoim werdykcie Rada Artystyczna podkreśliła: „To projekt, który rzuca światło na skomplikowany okres w pogmatwanej historii Europy Środkowej i Wschodniej. Autorowi udało się wydobyć z chaosu wojny inspirowaną faktami, poruszającą opowieść o outsiderze, który stara się podążać za swoim powołaniem, jednocześnie konfrontując się z uprzedzeniami rasowymi i lojalnością wobec stale zmieniających się wymagań politycznych.”