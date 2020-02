Paweł Królikowski nie żyje: Popularny, choć niedoceniany

W przeciwieństwie do swego brata, amanta Rafała Królikowskiego otrzymywał od reżyserów role o pogłębionym rysie psychologicznym. Największą popularność zdobył postacią Kusego w serialu „Ranczo”. Grał artystę malarza zmagającego się z własną nieśmiałością, unikającego taniego poklasku.

Popularność dało mu uczestnictwo w serialach . Oprócz „Rancza” były to „Ja wam pokażę” „Szpilki na Giewoncie”, „Instynkt” czy „Przystań”. Jeśli miał jakieś niespełnione marzenia filmowe, to z pewnością była to postać Ludwiga van Beethowena.o której wspominał mi kiedyś, gdy rozmawialiśmy na temat portretu tego kompozytora w obrazie Agnieszki Holland „Kopia mistrza”. Kino zresztą w znikomym stopniu wykorzystało skalę możliwości aktorskich Pawla Królikowskiego. Dowód swego niedocenionego talentu dał zaś jedynie w filmie „Hel” Kingi Dębskie z 2009 rokuj. Stworzył w nim przejmującą i psychologicznie pogłębioną postać lekarza oddanego bez reszty swej profesji, który sam jednak zmaga się z uzaóeżnieniem od narkotyków.