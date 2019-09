Czy TVP czeka na „półkowniki”? Cenzura ma się dobrze

Trudno sobie wyobrazić lepszą reklamę filmu, niż wycofanie go z prestiżowego festiwalu w atmosferze braku pokory wobec politycznej cenzury i nieprawomyślności. Każdy szanujący się producent wie, że nic tak nie nakręca widowni, jak skandal. A przecież wojna z TVP Jacka Kurskiego, to skandal znakomity. Do tego w tle podejrzenia prześladowań ze strony władzy. Prawie jak w PRL!

