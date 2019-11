Surdykowski: Patriotyzm strachu

Czy to wynik propagandy historycznej rządzącej partii, którą co bezczelniejsi jej poplecznicy mianują na wyrost „polityką"? Nie, bo zaczęło się wcześniej, nim Prezes zasiadł u władzy. Czy to efekt zakłamania czasów komunistycznych, a potem zaniechania budowy narodowej wspólnoty i pamięci przez kolejne rządy wolnej Polski? Nie, bo przez wiele lat nikomu to nie przeszkadzało, a na słowa o patriotyzmie ówcześni młodzi ze wzgardą wydymali wargi. Więc może następstwo pokoleń, wygaszenie prawdziwej pamięci o wojnie jako zbiorowym nieszczęściu, którą pielęgnują tylko najstarsi z żyjących? Nowe pokolenia widzą ją jako przygodę, nie pojmują, że wizja nieskalanego narodu stawiającego czoła zewnętrznym wrogom jest anachroniczna, że w dzisiejszym świecie o potędze decyduje coś innego. Jeśli tak, to dokonująca się przemiana jest zwiastunem kolejnego upustu krwi, który w końcu nadciągnie, bo oto rodzi się przyzwolenie.