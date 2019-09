Zielonka: Na trudne czasy

Pomyślcie, że wracacie z wakacji do pracy i tam współpracownicy się do was uśmiechają. Nie patrzą z wyrzutem, który mówi, iż twoje plażowanie kosztowało ich wiele stresu i pracy. Pomyślcie, że idziecie do urzędu, a tam siedzi uśmiechnięty urzędnik czy urzędniczka gotowa ci pomóc bez warunków czy narzekań. Pomyślcie, że wracacie do domu spóźnieni na kolację, a tam uśmiechy zamiast krytyki.