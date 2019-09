Maciejewski: Słabość silnych

Sprawę z pogranicza psychiatrii i polityczności, schizofrenii i funkcjonowania państwa. Państwa pozbawionego swojego mózgu i dręczonego przez to omamami nieistniejących zagrożeń, a nieświadomego prawdziwych niebezpieczeństw. Organizmu, który jest nie tyle ślepy na to, co dzieje się wokół niego, ile patrzy na świat setkami par skupionych na wąskich obszarach oczu i zdobytą w ten sposób wiedzę przesyła do setek podejmujących decyzje ośrodków. Ale nie ma miejsca, organu, który cały ten chaos informacji i impulsów byłby w stanie połączyć, zrozumieć i znaleźć nań odpowiedź. Nie ma tego, czym w organizmie ludzkim jest mózg.

Bo najpilniej skrywaną tajemnicą takich przywódców jak Orbán, Kaczyński czy jeszcze do niedawna Fico – o czym Matyja pisał w swoim „Wyjściu awaryjnym" – jest ich słabość. Bezradność wobec silniejszych państw, wielkich korporacji i niewydolności instrumentów, które dostali do rąk po wyborczych zwycięstwach. To w odpowiedzi na nią odgrywają oni spektakl siły, bezpardonowego rozliczania się z przeciwnikami, wbrew zgniłym demoliberalnym regułom gry. Przedstawienie, które jednych przeraża, drugich upaja, a zasługuje najwyżej na wzruszenie ramion. Jak każdy polityczny monodram, spektakl jednego aktora. Bo nieważne, jak wściekle by był on inteligentny, jego umysł i tak nie zastąpi mózgu państwa.