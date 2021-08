Surdykowski: Z dziejów głupoty w Małopolsce, część 2

Wyobraźmy sobie organ samorządowy dowolnego szczebla, który przyjmuje uchwałę przeciw rudowłosym. Wszak wiadomo, że rudzi to kłamcy i krętacze. Nie mamy nic przeciw pojedynczym rudzielcom, niektórzy nawet głosują na PiS, a nie na swego pobratymca Tuska, ale nie godzimy się z ideologią rudości. Uderza w tradycyjne wartości rodzinne i narodowe, demoralizuje młodzież. Pokażcie nam jednego świętego albo chociażby żołnierza wyklętego z rudą czupryną!

Ten hipotetyczny przypadek jest tyle samo wart, co podjęta w 2019 r. uchwała zdominowanego przez PiS sejmiku małopolskiego, sprzeciwiająca się ideologii LGBT. Nic dziwnego, że Komisja Europejska uznała to za dyskryminację mniejszości, podobnie jak uznałaby uchwałę przeciw rudzielcom albo mańkutom. Wobec groźby wstrzymania unijnych funduszy zastanawiano się na niedawnym posiedzeniu nad wycofaniem nieszczęsnego dokumentu, jednak radni uzasadniali swe stanowisko bezczeszczeniem pomników i symboli sakralnych, wtargnięciami do kościołów i nachalną propagandą zboczonego seksu.