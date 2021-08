Mariusz Cieślik: Punkowiec Paweł Kukiz

Nie żeby szczególnie podobało mi się to, co Paweł Kukiz ostatnio robi. Ale jeszcze mniej podoba mi się obrażanie go.

Nie byłem nigdy wielkim fanem jego piosenek. I podobnie jest z jego działalnością polityczną. Co ciekawe, w obu tych przypadkach świetnie zaczynał, lecz z biegiem lat stracił styl. Ale jeśli ktoś tu jest prawdziwym punkowcem, o co w oświadczeniu upominali się dawni koledzy muzyka z zespołu Piersi, to właśnie Kukiz. Jeśli ktoś jest zbuntowany i walczy z establishmentem, to właśnie on. Nie trzeba żadnej odwagi, by stanąć tam, gdzie dziś stają bluzgający na obecny rząd i dawnego kolegę Janusz Panasewicz czy Krzysztof Zalewski. (Na marginesie dodam, że zawsze można zachować się z klasą, nawet jeśli się z kimś nie zgadzamy, co pokazał np. Jan Borysewicz). Poniżej dalsza część artykułu

Niestety, chamstwo, agresja, wulgarność i knajactwo skierowane w stronę rządu są dziś uważane, nie wiedzieć czemu, za bohaterstwo. Mogą liczyć na klakę nie tylko w mediach społecznościowych. Także w tych uchodzących za poważne. Ale zdziczeniem obyczajów zajmiemy się może kiedy indziej. Teraz skupmy się na konformizmie.

Oto każdy mniej lub bardziej znany muzyk (aktorzy zrobili to już wcześniej) wziął sobie w ostatnich dniach za punkt honoru zaatakowanie Kukiza. No, co najmniej publiczne okazanie niesmaku. Zapewne dlatego, że pierwszy raz tak wyraźnie stanął po stronie PiS. Ale przecież każdy rozsądny człowiek wie, że obecna władza kiedyś przejdzie do opozycji. I co wtedy? Gdyby w takich okolicznościach Paweł Kukiz chciał wrócić do grania, to nie będzie miał do czego. Cała branża jest dziś przeciwko niemu. Dlaczego? Bo jest po stronie liberalnego establishmentu rządzącego w Polsce kulturą.