Mariusz Cieślik: Zestrzelić Niemca

Niby to inni Niemcy, młodsi o trzy pokolenia, ale jednak Niemcy. Myślę, że ludzie z mojej generacji zawsze będą się trochę zachowywać jak bohater „Hotelu Zacisze", który swoim gościom z Niemiec nieustannie przypomina Hitlera, doprowadzając tym jedną z kobiet do płaczu. Zapytany, dlaczego wciąż zaczyna temat wojny, odpowiada: „To wy zaczęliście, napadając na Gdańsk".

Czy napisałem serio? I tak, i nie. Pewnie nie podpisałbym się pod słowami Maćka Maleńczuka z „Twist Again" – „Nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, ja Niemców nienawidzę od dziecka". Jednak daleko posunięta rezerwa w stosunku do zachodnich sąsiadów jest dla mnie oczywista, a w przypadku piłki nożnej to już w ogóle. Co więcej, uważam, że tak powinno być. Że właśnie sport jest dziedziną, gdzie narodowe antagonizmy można ujawniać w cywilizowanej formie. Niestety, hiperpoprawne politycznie władze piłkarskie sądzą inaczej.