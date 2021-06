Mariusz Cieślik: Politycznie poprawna obsesja bezpieczeństwa

Zaznaczmy jednak, że Beigbeder jest zwolennikiem politycznej poprawności i uważa, że zrobiła wiele dobrego w kwestii zwalczania rasizmu. Ma rację. To, że słowa typu „czarnuch" nie są dziś tolerowane w przestrzeni publicznej, jest naprawdę godne pochwały. A jednak gwiazda francuskiej literatury we wstępie do tomu swoich esejów z „Le Figaro" (fragmenty w tłumaczeniu Sergiusza Kowalskiego przedrukowała „Gazeta Wyborcza") za cel ataku obrała właśnie tyranię politycznej poprawności. Co więcej, Beigbeder posunął się w krytyce dalej niż zdeklarowani przeciwnicy tego zjawiska, obwiniając je o wypaczenia w życiu społecznym, do których doszło w związku z pandemią.