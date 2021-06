Mariusz Cieślik: House of Jarosław

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że przez ostatnie 30 lat polska polityka kręci się wokół Jarosława Kaczyńskiego. Poczynając od utworzenia rządu Mazowieckiego w roku 1989, którego był architektem, przez prezydencką wygraną Lecha Wałęsy po absolutny triumf w ostatnich latach. A przecież były w tej biografii momenty porażek czy nawet klęsk. Zwłaszcza w drugiej połowie lat 90. Ale od dobrych 15 lat Polacy dzielą się na tych, którzy Jarosława Kaczyńskiego wielbią, i tych, którzy go nienawidzą. Jak narodził się ten fenomen, jaka była jego droga, jak postrzega technologię polityki – to pytania bardzo ciekawe i warto by się pokusić o jakąś odpowiedź. Byle bez emocji i z namysłem. Sine ira et studio.

To, że dokument na temat Kaczyńskiego nie powstał, jest dla mnie dowodem, że sytuacja w polskich mediach nie jest normalna. Gdyby była, filmów powstałoby już kilka. No ale o czym tu mówić, skoro na biografię najbardziej wpływowego polskiego intelektualisty – Adama Michnika – czekaliśmy ponad 30 lat. I chwała Romanowi Graczykowi, że to wyzwanie podjął. A jeśli chodzi o prezesa PiS, to najchętniej obejrzałbym polską wersję „House of Cards", o tym, co działo się za kulisami jego działań. Ale tego to już na pewno się nie doczekam.