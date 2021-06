Cieślik: Człowiek pogryzł dzika Fotorzepa, Robert Gardziński

Jako że nieuchronnie zbliżamy się do granicy trzystu zakażeń dziennie, przyszedł czas, żeby rząd zamknął lasy. Po co? Spyta ktoś. A po co zrobiono to rok temu? Żeby ludzie nie zarażali dzików? Prawdopodobnie.