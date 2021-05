Jan Maciejewski: Milcząca większość

Z każdym kolejnym tygodniem coraz więcej wskazuje na to, że nie zaszczepić postanowiła się ponad połowa Polaków. I – wbrew temu, co zgodnie wałkowane jest dzień i noc przez polityków i dziennikarzy – nie oznacza to radykalnego wzrostu popularności ruchów antyszczepionkowych. Tak samo jak wcześniej tak i teraz ich członkowie stanowią zaledwie kilka procent całego społeczeństwa. Przygniatająca większość niechętnych antycovidowej wakcynie ma wypełnioną po brzegi kartę szczepień. To nie medycynie czy nauce przestali ufać Polacy, tylko mediom. Dopiero teraz, kiedy wsparcie Narodowego Programu Szczepień stało się sprawą łączącą ponad biznesowymi i ideologicznymi podziałami, możemy się tak naprawdę dowiedzieć, jak daleko sięga pole rażenia tak zwanego pierwszego obiegu – największych telewizji, portali, stacji radiowych czy gazet. I obserwować, jak kurczy się ono na naszych oczach.