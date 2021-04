Witold M. Orłowski: W Polsce, czyli nigdzie…

Najpierw premier pojechał do Budapesztu, by przedyskutować zawarcie porozumienia z zaprzyjaźnionymi kolegami z Węgier i Lombardii. Polityczne trzęsienie ziemi w Europie? Nie sądzę, by wywołało to aż tak wielkie wrażenie. Jeśli nawet powstanie złożony z kilkudziesięciu europosłów konserwatywno-nacjonalistyczny klub (uznany za eurosceptyczny i prorosyjski, choć pewnie premierowi nie o to chodziło), to nie zmieni on układu sił w zdominowanym przez chadeków, socjaldemokratów i liberałów Parlamencie Europejskim. Nie zwiększy też szans rządu w sporach z instytucjami Unii, co najwyżej da zainteresowanym partiom nieco dłuższy czas na wygłaszanie przemówień (których tak czy owak mało kto słucha).