Robert Gwiazdowski: Kolorowa sprawiedliwość

Można stawiać pytanie, czy sprawca chciał zabić ofiarę. To by była wina umyślna z zamiarem bezpośrednim. Pewnie nie chciał. A czy przynajmniej, nie chcąc spowodować śmierci, miał świadomość możliwości jej spowodowania, zachowując się w sposób, który mógł do tego doprowadzić, i godził się z ewentualnymi skutkami swoich działań – tzw. zamiar ewentualny? Pewnie też nie. Wygląda to bardziej na winę nieumyślną. Występuje ona w dwóch postaciach: jako lekkomyślność – kiedy sprawca liczy się z tym, że jego zachowanie może spowodować czyjąś śmierć, lecz bezpodstawnie ma nadzieję, że do tego nie dojdzie; oraz jako rażące niedbalstwo – kiedy sprawca nie przewidywał możliwości spowodowania śmierci ofiary, chociaż mógł i powinien był to przewidzieć. Osobiście obstawiam, że było to niedbalstwo. Ale dość prosta sprawa stała się sprawą polityczną – czyli bynajmniej nieprostą.

