Krzysztof Rawa: Przez te oczy niebieskie

Kilka lat później, gdy w Libercu zdobywała trzy medale mistrzostw świata, mieliśmy okazję słuchać osób szczęśliwych: ona powtarzała, jak zrealizowała zalecenia trenera, on, że Justysia (ojcowskiej czułości, z jaką wymawiał to imię, nigdy nie ukrywał) to taka osoba, która odpoczywa w ten sposób, że też trenuje. Wtedy nauczyliśmy się: Justysia i trener to ten rzadki przypadek, gdy jedno myśli jak drugie.