Jerzy Surdykowski: W łepetynach...

Nowe światło na mrok polskiej duszy rzucają niedawne badania Collegium Civitas, z których wynika, że co czwarty Polak wierzy w istnienie tajnego rządu światowego, który ponad głowami obywateli dąży do złowrogich celów. Taki człowiek uwierzy też w każdą bzdurę, w płaską Ziemię, wszczepiane do mózgu chipy, w żydowski spisek, w cokolwiek. Wcale nie jest to domena najstarszych i niewykształconych: w przedziale 30–39 lat wierzy w to już co trzeci Polak. Ale w całej zbiorowości wyborców PiS też co trzeci, a wśród wyborców Konfederacji jest takich aż 40 proc.