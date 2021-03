Andrzej Malinowski: Państwo nieczynne do odwołania

Miniony poniedziałek. Konferencja prasowa ministra Niedzielskiego. W krótkich słowach informuje o decyzji częściowego wstrzymania planowanych zabiegów i operacji. Jedyny wyjątek zrobiono dla zabiegów onkologicznych. Powód to skierowanie personelu medycznego do pacjentów chorych na Covid-19.

Pojawił się co prawda dyplomatyczny termin „częściowe", ale wniosek jest jeden: państwo okazało się niezdolne do realizacji swoich podstawowych zobowiązań. Poniżej dalsza część artykułu

Ludzie czekają na zabiegi planowane nierzadko z wielomiesięcznym (by nie mówić wprost wieloletnim) wyprzedzeniem. I nagle „trzask, prask i po wszystkim", jak mawiał nieoceniony dziadek Jacek Maria Poszepszyński. Zabieg mocą odgórnej decyzji zostaje odłożony ad calendas Graecas. Coś niebywałego! Członek rządu przyznał krótkim komunikatem, że nasze państwo właściwie jest nieczynne. Do odwołania.

Zamknięto przecież nie tylko służbę zdrowia, ale też szkoły i uczelnie. Zatrzaśnięto drzwi do hoteli, restauracji i siłowni. Urzędy, sądy pracują na pół gwizdka – pardon – zdalnie. Cała rozdęta aparatura państwowa stanęła w miejscu. I czeka, nie wiadomo na co. Jedyne instytucje, jakie funkcjonują sprawnie, to aparat skarbowy, ZUS i policja. Nie powinno to dziwić, trzeba bowiem nałożyć i wyegzekwować podatki, składki i mandaty, które służą utrzymaniu nieruchawej biurokratycznej konstrukcji. I... na wszelki wypadek w razie potrzeby spacyfikować buntujących się Polaków.

Obecna większość parlamentarna doszła do władzy pod hasłem głębokiej sanacji naszego kraju. „Państwo z kartonu", slogan, którym opisywano czasy rządów Donalda Tuska, miało odejść w przeszłość. „Imposybilizm", czyli chroniczna niemożność działania instytucji publicznych, spętanych nadmiarem procedur i przepisów prawnych, miał zostać wreszcie przezwyciężony. Organizowane cyklicznie przez wiele lat kongresy, noszące wspólną nazwę Polska Wielki Projekt, dostarczały niezbędnych analiz prawnych i pokazywały, jak tego dokonać.

I co? I nic. Cała para poszła w gwizdek. „Państwo z kartonu" dziś, po roku walki z pandemią, wydaje się niedoścignionym wzorem skuteczności działania. Po kolejnych sześciu latach rządów, miast reform, otrzymaliśmy państwo, które abdykowało. I to nie w obliczu wielkiej dziejowej katastrofy, tylko w sytuacji epidemii. Dotkliwej, pociągającej za sobą setki ofiar, kosztownej, ale nic ponad to. Co prawda pojawia się w telewizji premier, który coś opowiada o Nowym Polskim Ładzie, o kolejnych tarczach i planach odbudowy, ale trudno to traktować serio. Obywatele widzą na każdym kroku to, że państwo porzuciło swoje obowiązki.

W ustroju słusznie minionym krążył pewien dowcip. – Panie majster! – krzyczy robotnik na budowie. – Zawalił się blok, który wczoraj oddaliśmy do użytku! – O cholera! – majster na to. – Mówiłem, by nie ściągać rusztowań przed przyklejeniem tapet!

Widać dziś wyraźnie, że rządzący nie słuchają rady światłego majstra i ściągają rusztowania. Ustępują, zachowując dla siebie jedynie przywileje związane z tytularnym sprawowaniem władzy. Nas zaś zostawili samych, z tym całym bałaganem.

Jest jeszcze czas, aby z nim skończyć. Drogą do tego mogą być zasady 4P + O, proponowane od wielu miesięcy przez Pracodawców RP. W gruncie rzeczy są one bardzo proste. Potrzeba Przejrzystości, Przewidywalności, Przystosowania, Perspektywiczności i – last but not least – Odporności. Konsekwentne ich stosowanie jest w stanie przywrócić nasze państwo do normalności, czyli ogłosić szybkie jego otwarcie. Odwagi Panie Premierze!