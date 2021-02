Robert Gwiazdowski: Media z wyborem

Podatek od reklamy (pardones to będzie „składka" – przecież PiS nie nakłada nowych podatków) ma, po pierwsze, cel fiskalny. Jak mawiał Alexis de Tocqueville, „nie ma takiej niegodziwości, której nie popełniłby nawet liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy". A co dopiero mówić o rządzie socjalistycznym.

Drugi cel jest oczywiście polityczny. Prezes Obajtek kupił wicepremierowi Kaczyńskiemu wydawnictwo Polska Press. Wicepremier się bardzo ucieszył i go pochwalił. Media zaczęły nawet pisać, że pan prezes może zostać premierem. Więc pan premier też postanowił zrobić wicepremierowi prezent w postaci nowego podatku (pardones – „składki"). Orlen w swoim skonsolidowanym bilansie go („jej") w ogóle nie zauważy. Zauważą media, które nie wykorzystują swojej pozycji dominującej na rynku paliw. Ale...

Media często publikują różne materiały – i to nie tylko zewnętrznych ekspertów, którzy mają prawo mieć różne poglądy – popierające „interwencjonizm" państwa. No więc złośliwie troszkę napiszę, że państwo właśnie „interweniuje". Dla mediów i dziennikarzy (z wyjątkiem tych, których zatrudni Orlen) to źle. Ale jak podwyższą progresję podatku dochodowego (pardones – to akurat nazywa się „danina"), to dobrze? Tymczasem niektórzy przyjmowali taki „interwencjonizm" z aprobatą. A jak przedsiębiorcę, który po upadku komuny stworzył sieć aptek, państwo stara się przy pomocy policji farmaceutycznej („inspekcji") wywłaszczyć z dorobku życia, bo „zainterweniowało" i zmieniło przepisy, to dobrze? Bo niektórzy publicyści i taką „interwencję" przyjęli ze zrozumieniem.